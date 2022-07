Июль, 23 в 14:53

Американское издание The New York Times открывает бюро в Киеве. Он будет освещать войну России против Украины.

Возглавит киевский отдел журналист Эндрю Крамер, который ранее работал в московском бюро.

– Мы создали бюро в Киеве, чтобы продолжать освещать войну, которая изменила жизнь миллионов украинцев и влияет далеко за пределами страны. Конфликт поставил людей по всему миру под угрозу голодной смерти, разрушил альянсы, подорвал усилия по переходу на чистую энергию и бросил вызов и без того хрупкому мировому порядку, — объяснили в издании.

Эндрю Крамер начал работать в The New York Times в 2005 году как корреспондент. В течении нескольких лет он освещал вопросы Украины, но из московского бюро.

В 2014 году, когда на Востоке Украины начались боевые действия, Крамер был оперативным военным корреспондентом. До прихода в издание он работал в The Associated Press и The Washington Post.

