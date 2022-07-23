Писатимуть про війну: The New York Times відкриває бюро в Києві
Американське видання Thе New York Times відкриває бюро в Києві. Воно висвітлюватиме війну Росії проти України.
Очолить київський відділ журналіст Ендрю Крамер, який раніше працював у московському бюро.
– Ми створили бюро в Києві, щоб продовжувати висвітлювати війну, яка змінила життя мільйонів українців і впливає далеко за межами країни. Конфлікт поставив людей по всьому світу під загрозу голодної смерті, зруйнував альянси, підірвав зусилля щодо переходу на чисту енергію та кинув виклик і без того крихкому світовому порядку, – пояснили у виданні.
Ендрю Крамер почав працювати у Thе New York Times у 2005 році як кореспондент. Упродовж кількох років він висвітлював питання України, але з московського бюро.
У 2014 році, коли на Сході України почалися бойові дії, Крамер був оперативним військовим кореспондентом. До приходу у видання він працював в The Associated Press і The Washington Post.
Джерело: Thе New York Times