РФ хоче до кінця липня сформувати 16 батальйонів і створює новий корпус – ГУР

Липень, 23 в 18:46

РФ до кінця липня хоче сформувати 16 батальйонів і створює новий корпус у Нижньогородській області.

Про це повідомив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький.

– Перше, що стосується цих так званих добровольчих батальйонів. Це новий підхід, який РФ розпочала зовсім недавно. Місяць тому близько 50 суб’єктів РФ отримали наказ на формування батальйонів чисельністю 500-600 осіб. Ми чітко знаємо, що на сьогоднішній день вже сформовано 8 батальйонів. Планується сформувати до кінця місяця ще 8 батальйонів. В кожному регіоні, в тому числі в Криму, Москві, Санкт-Петербурзі буде такий батальйон, – розповів Вадим Скібіцький.

На думку представника ГУР МО України, процес створення добровольчих батальйонів відбувається через військомати і перебуває під контролем держави.

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-Там йде і формування, і бойове злагодження й інші питання, які стосуються створення нового об’єднання. І ми не виключаємо, що цей корпус буде перекинутий на нашу територію. Російське керівництво намагається впорядкувати процес створення добровольчих формувань для того, щоб вони мали потужні наступальний і оборонний потенціали та могли б діяти, як ті батальйонні тактичні групи, що були нами розгромлені. Це великі втрати для РФ, адже то були відбірні, найбільш боєздатні та досвідчені підрозділи, – зазначив представник ГУР МО України.

Джерело: ГУР МО України

Фото: Depositphotos