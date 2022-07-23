Июль, 23 в 13:22

Растет число российских солдат, которые в телефонных разговорах со своими родственниками жалуются, что не хотят больше воевать в Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, очень часто в телефонных перехватах оккупантов можно услышать, что их моральный дух на очень низком уровне. Однако не перестает удивлять то, как к этому относятся их родственники, которые говорят, что “Путин что-нибудь придумает”.

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– Количество перехватов, свидетельствующих о панических настроениях, о нежелании воевать среди оккупантов, очень возросло. Но это имело бы значение, если бы мы имели дело с армией какой-то цивилизованной страны, где жизнь и мнение солдат чего-то стоят. В Российской Федерации это совсем не так. И на мнение собственных солдат российское командование плевать хотело, – заметил Юсов.

И именно панические настроения повлияли на наземную активность оккупационных войск – количество операций уменьшилось.

– Рашисты не хотят погибать, не хотят воевать. Несмотря на то, что на Востоке эта активность сохраняется, на Юге видим другую картину. Общая тональность перехватов оккупантов очень отличается от той, которая была в начале войны, — добавил он.

Что касается планов российского командования, то они не изменились – Москва стремится к полному уничтожению украинской государственности и сознания.

По словам Юсова, сейчас это происходит на временно оккупированных территориях, например, в Херсонской области. Там оккупационные власти навязывают новые школьные учебники.