Какая-то РСЗО, только беззвучная: оккупанты делятся впечатлениями от нового оружия ВСУ
В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российский оккупант рассказывает, что несколько батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь.
Рашист рассказывает, что теперь оккупанты будут формировать один полноценный батальон из бывших трех.
По его словам, с личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину.
За полгода зашло 2 тыс. подкрепления, а на сегодня осталось максимум 500. Также оккупант жалуется на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.
— Два дня тому назад прилетело в здание. Какая-то х… (непонятно что, – Ред.) е… (стреляют, – Ред.), выхода не слышно них… (вообще, – Ред.). Просто две секунды – бам. Какое-то РСЗО, типа Града, Урагана. Только она беззвучна. Все, что в телевизоре говорят, это все е… (неправда, — Ред.), что у нас потери минимальны.
Его собеседник спрашивает, HIMARS ли это. Но, тот говорит, что это французское оружие, вероятно, намекая на САУ Cesar.
Оккупант рассказал, что их комбриг продавал мед, а на вырученные деньги покупал беспилотники.
— 20 бочек меда 200-литровых продал – четыре беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Здесь пасек этих е… (очень много, — Ред.).
В другом перехваченном разговоре российский военный жалуется родным на то, что они терпят большие потери в результате действий Вооруженных сил Украины, и призывает родных “не верить новостям”.