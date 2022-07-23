Какая-то РСЗО, только беззвучная: оккупанты делятся впечатлениями от нового оружия ВСУ

Июль, 23 в 12:57

В очередном перехваченном разговоре украинской разведкой российский оккупант рассказывает, что несколько батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь.

Рашист рассказывает, что теперь оккупанты будут формировать один полноценный батальон из бывших трех.

По его словам, с личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину.

Сейчас смотрят

За полгода зашло 2 тыс. подкрепления, а на сегодня осталось максимум 500. Также оккупант жалуется на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.

— Два дня тому назад прилетело в здание. Какая-то х… (непонятно что, – Ред.) е… (стреляют, – Ред.), выхода не слышно них… (вообще, – Ред.). Просто две секунды – бам. Какое-то РСЗО, типа Града, Урагана. Только она беззвучна. Все, что в телевизоре говорят, это все е… (неправда, — Ред.), что у нас потери минимальны.

Его собеседник спрашивает, HIMARS ли это. Но, тот говорит, что это французское оружие, вероятно, намекая на САУ Cesar.

Оккупант рассказал, что их комбриг продавал мед, а на вырученные деньги покупал беспилотники.

— 20 бочек меда 200-литровых продал – четыре беспилотника купил. Пасеку где-то ограбили. Здесь пасек этих е… (очень много, — Ред.).

В другом перехваченном разговоре российский военный жалуется родным на то, что они терпят большие потери в результате действий Вооруженных сил Украины, и призывает родных “не верить новостям”.