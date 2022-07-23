Росіяни випивають на позиціях, а потім розстрілюють села з гранатометів – перехоплення

Липень, 23 в 17:55

У черговій перехопленій розмові українською розвідкою, російський загарбник жаліється мамі, що його підрозділ не відпускають на ротацію.

При цьому, за його словами, всі документи для ротації готові давно.

Також рашист розказує, що більшість речей, які є в російських військових, вони набули шляхом мародерства з будинків простих українців.

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Окрім цього він розповів про своїх “надійних” колег по службі, які люблять хильнути.

— Нажерлись і гранатометами в село всадили. Він над людьми тут знущався. У нього куля свистить в голові, – йдеться у повідомленні розвідки.

В іншій перехопленій розмові рашист розповів, що кілька російських батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати і тепер окупанти формуватимуть один повноцінний батальйон з колишніх трьох.

Також окупант бідкається на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ.