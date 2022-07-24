Июль, 24 в 7:25

На 151-е сутки полномасштабной войны украинские военные снова отбросили оккупантов назад при попытке установить контроль над территорией Углегорской ТЭС.

Чтобы добиться цели, российские захватчики шли штурмом по разным направлениям, привлекая штурмовую и армейскую авиацию.

Оккупанты обстреляли военную и гражданскую инфраструктуры в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое.

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Создать условия для наступления на Бахмут и захвата территории Углегорской ТЭС в Донецкой области при помощи боевых действий армия РФ пытается уже несколько дней подряд.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 151-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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