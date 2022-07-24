Знову відкинули назад: РФ не вдається встановити контроль над Вуглегірською ТЕС

Липень, 24 в 7:25

На 151-шу добу повномасштабної війни українські військові знову відкинули окупантів назад під час спроби встановити контроль над територією Вуглегірської ТЕС.

Щоб досягти мети, російські загарбники ішли штурмом із різних напрямків, залучаючи штурмову та армійську авіацію.

Окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктури в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе.

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Створити умови для наступу на Бахмут та захоплення території Вуглегірської ТЕС на Донеччині з допомогою бойових дій армія РФ намагається вже кілька днів поспіль.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 151-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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