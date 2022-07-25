Июль, 25 в 0:19

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань утверждает, что в области есть четыре слабых места, которые имеют ключевое значение.

Также он заявил, что ест два основных пути снабжения оккупантов – Антоновский автомобильный мост у Херсона, который он назвал “главной артерией”, где хорошая дорога идет напрямую во временно оккупированный Крым. А также – Антоновский железнодорожный мост в 20 км от Херсона, который пересекает Днепр и идет к железнодорожному вокзалу.

– При этом в такой близости к зоне боевых действий россияне используют автомобильное сообщение, – отметил Хлань у себя в Facebook.

Второе направление, по его словам, проходит через Правобережье.

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Он уточнил, что это дорога мимо Новой Каховки, которая идет по плотине Каховской ГЭС, выходит к Шиловой балке и идет около 60 км по Правобережью до Херсона.

Там есть и автомобильное, и железнодорожное сообщение.

– В 20 км до Херсона эта же дорога пересекает Ингулец через Даръевский мост, возле села Дарьевка. Понятно, что лучший путь – Антоновский мост, напрямую соединяющий Крым и Херсон. Дорога через Каховскую ГЭС не совсем удобна. Она и длиннее на 60 км, и опаснее, потому что попадает в зону действия нашей стволки, и имеет слабый участок – Дарьевский мост, – разъяснил советник.

Хлань добавил, что удары ВСУ по Антоновскому автомобильному мосту уже были, также позавчера наши попали по Дарьевскому мосту, а вчера – по дороге через дамбу ГЭС.

– То есть мы видим как минимум пристрелку слабых мест логистики, а как максимум – подготовку к отрезанию Херсона. Надеюсь, этот обзор поможет вам лучше понимать, что происходит вокруг города. И если мы будем настойчивы, то верю, что в один день содержание Херсона будет столько стоить для россиян, что они проявят “жест доброй воли” и покинут город, – резюмировал он.

Фото: Людмила Денисова, Сергей Хлань