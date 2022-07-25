Липень, 25 в 0:19

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань стверджує, що в області є чотири слабкі місця, які мають ключове значення.

Також він заявив, що існує два основні шляхи постачання окупантів – Антонівський автомобільний міст біля Херсона, який він назвав “головною артерією”, де хороша дорога йде безпосередньо у тимчасово окупований Крим. А також – Антонівський залізничний міст за 20 км від Херсона, який перетинає Дніпро та йде до залізничного вокзалу.

– При цьому в такій близькості до зони бойових дій росіяни використовують автомобільне сполучення, – зазначив Хлань у Facebook.

Другий напрямок, за його словами, проходить через Правобережжя.

Зараз дивляться

Він уточнив, що це дорога повз Нову Каховку, яка йде греблею Каховської ГЕС, виходить до Шилової балки і йде близько 60 км Правобережжям до Херсона.

Там є і автомобільне, і залізничне сполучення.

– У 20 км до Херсона ця сама дорога перетинає Інгулець через Дар’ївський міст, біля села Даріївка. Зрозуміло, що найкращий шлях – Антонівський міст, що безпосередньо з’єднує Крим та Херсон. Дорога через Каховську ГЕС не зовсім зручна. Вона і довша на 60 км, і небезпечніша, бо потрапляє в зону дії нашої стволки, і має слабку ділянку – Дар’ївський міст, – пояснив радник.

Хлань додав, що удари ЗСУ по Антонівському автомобільному мосту вже були, також позавчора наші потрапили по Дар‘ївському мосту, а вчора – дорогою через дамбу ГЕС.

– Тобто ми бачимо, як мінімум, пристрілку слабких місць логістики, а як максимум – підготовку до відрізання Херсона. Сподіваюся, що цей огляд допоможе вам краще розуміти, що відбувається навколо міста. І якщо ми будемо наполегливими, то вірю, що в один день утримання Херсона стільки коштуватиме росіянам, що вони виявлять “жест доброї волі” і покинуть місто, – резюмував він.

Фото: Людмила Денісова, Сергій Хлань