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Факты / Украина

Мародерство России по морю восстановлено: в Мариуполе снова воруют украинское зерно

Ольга Тетеріна, редактор ленты
зерно, Маріуполь

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, мародерство россиян после небольшой паузы возобновилось.

— Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство России по морю после небольшой паузы возобновлено, — говорит Андрющенко.

Он также обнародовал видео из Мариуполя, на котором зерновозы двигаются в сторону порта.

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Напомним, что российские захватчики готовят псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драматическому театру в Мариуполе, чтобы возложить ответственность за собственное преступление на украинцев.

В марте оккупанты сбросили бомбу на здание, в котором скрывались около тысячи гражданских. Под завалами погибли от 300 до 700 человек.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: скриншот з відео

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