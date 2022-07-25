Июль, 25 в 11:10

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, мародерство россиян после небольшой паузы возобновилось.

— Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство России по морю после небольшой паузы возобновлено, — говорит Андрющенко.

Он также обнародовал видео из Мариуполя, на котором зерновозы двигаются в сторону порта.

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Напомним, что российские захватчики готовят псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драматическому театру в Мариуполе, чтобы возложить ответственность за собственное преступление на украинцев.

В марте оккупанты сбросили бомбу на здание, в котором скрывались около тысячи гражданских. Под завалами погибли от 300 до 700 человек.

Источник: Петр Андрющенко

Фото: скриншот з відео