Мародерство России по морю восстановлено: в Мариуполе снова воруют украинское зерно
Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко. По его словам, мародерство россиян после небольшой паузы возобновилось.
— Электроснабжение в порту возобновлено. Продолжается подготовка для перевалки зерна. В Мариуполе вчера зафиксированы первые зерновозы, двигавшиеся в сторону порта. Зерновозы въехали в город из Донецкого направления. Государственное мародерство России по морю после небольшой паузы возобновлено, — говорит Андрющенко.
Он также обнародовал видео из Мариуполя, на котором зерновозы двигаются в сторону порта.
Напомним, что российские захватчики готовят псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драматическому театру в Мариуполе, чтобы возложить ответственность за собственное преступление на украинцев.
В марте оккупанты сбросили бомбу на здание, в котором скрывались около тысячи гражданских. Под завалами погибли от 300 до 700 человек.
Источник: Петр Андрющенко
Фото: скриншот з відео