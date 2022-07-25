Мародерство Росії морем поновлено: у Маріуполі знову крадуть українське зерно
У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту.
Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко. За його словами, мародерство росіян після невеликої паузи поновилося.
– Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено, – каже Андрющенко.
Він також оприлюднив відео з Маріуполя, на якому зерновози рухаються у бік порту.
Нагадаємо, що російські загарбники готують псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі, щоб покласти відповідальність за власний злочин на українців.
У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій переховувалися близько тисячі цивільних. Під завалами загинули від 300 до 700 людей.
Джерело: Петро Андрющенко
Фото: скріншот з відео