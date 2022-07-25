Липень, 25 в 11:10

У тимчасово окупованому Маріуполі зафіксували перші зерновози, які рухалися у бік порту.

Про це повідомив радник міського голови міста Петро Андрющенко. За його словами, мародерство росіян після невеликої паузи поновилося.

– Електропостачання в порту відновлено. Триває підготовка для перевалки зерна. В Маріуполі вчора зафіксовано перші зерновози, що рухались в бік порту. Зерновози в’їхали в місто з Донецького напрямку. Державне мародерство Росії морем після невеликої паузи поновлено, – каже Андрющенко.

Він також оприлюднив відео з Маріуполя, на якому зерновози рухаються у бік порту.

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Нагадаємо, що російські загарбники готують псевдорозслідування про обставини бомбового удару по драматичному театру в Маріуполі, щоб покласти відповідальність за власний злочин на українців.

У березні окупанти скинули бомбу на будівлю, в якій переховувалися близько тисячі цивільних. Під завалами загинули від 300 до 700 людей.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: скріншот з відео