Оружие, беженцы, раздел Украины: какие фейки запускает РФ о международной помощи

Июль, 25 в 20:29

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщает, что рост международной помощи Украине поразил Российскую Федерацию, в связи с чем данная тема стала их новой “линией фронта” информвойны.

– Они пытаются представить эту помощь неэффективной, а украинцев и международных партнеров – заставить сомневаться в ее необходимости, – отмечают в пресс-службе Центра.

Там перечислили топ-3 главных мифа, которые россияне разгоняют через свои СМИ и пытаются навязать как у себя в России, так и на Западе и в Украине.

Миф 1. Европа устала от украинских беженцев. Якобы они сидят на шее у Европы и заставляют им помогать. Сюжеты иллюстрируют кадрами с 2014 года из протестов Революции достоинства. Пытаются убедить европейцев, что украинцы им не нужны, а украинцев – что мир от них устал.

Сейчас смотрят

Миф 2. Запад накачивает Украину современным оружием, чтобы война продлилась дольше. Этим мифом пропагандисты пытаются доказать, что войну можно завершить только путем переговоров и уступок. А дополнительное оружие якобы только оттягивает “неизбежное”. В действительности же военная помощь помогает Украине защищаться, спасать мирных украинцев и военных, бороться с агрессорами, которые напали на нашу страну.

Миф 3. Страны, помогающие Украине, делают это лишь для того, чтобы самим получить украинские территории. Эти тезисы РФ распространяет еще с 2014 года. Эта дезинформация нацелена и на украинцев, чтобы они с опаской и подозрением относились к помощи партнеров, так и на россиян, чтобы те верили, что Украине не помогают, а лишь хотят захватить ее часть, а потому в действиях РФ “ничего плохого нет”.

Однако западные партнеры помогают Украине защищать границы, а не пытаются захватывать и нападать, как те же россияне.