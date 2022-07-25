Зброя, біженці, розділ України: які фейки запускає РФ про міжнародну допомогу

Липень, 25 в 20:29

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляє, що зростання міжнародної допомоги Україні вразило Російську Федерацію, у зв’язку з чим дана тема стала їхньою новою “лінією фронту” інформвійни.

– Вони намагаються подати цю допомогу як неефективну, а українців та міжнародних партнерів – змусити сумніватися у її необхідності, – зазначають у пресслужбі Центру.

Там перерахували топ-3 головні міфи, які росіяни розганяють через свої ЗМІ та намагаються нав’язати як у себе в Росії, так і на Заході та в Україні.

Міф 1. Європа втомилася від українських біженців. Нібито вони сидять на шиї у Європи та змушують їм допомагати. Сюжети ілюструють кадрами з 2014 року із протестів Революції гідності. Намагаються переконати європейців, що українці їм не потрібні, а українців – що світ від них утомився.

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Міф 2. Захід накачує Україну сучасною зброєю, щоб війна тривала довше. Цим міфом пропагандисти намагаються довести, що війну можна завершити лише шляхом переговорів та поступок. А додаткова зброя нібито лише відтягує “неминуче”. Насправді військова допомога допомагає Україні захищатися, рятувати мирних українців та військових, боротися з агресорами, які напали на нашу країну.

Міф 3. Країни, які допомагають Україні, роблять це лише для того, щоб самим отримати українські території. Ці тези РФ поширює ще з 2014 року. Ця дезінформація націлена і на українців, щоб вони з побоюванням та підозрою ставилися до допомоги партнерів, так і на росіян, щоб ті вірили, що Україні не допомагають, а лише хочуть захопити її частину, а тому у діях РФ “нічого поганого немає”.

Проте західні партнери допомагають Україні захищати кордони, а не намагаються захоплювати та нападати, як ті ж росіяни.