Июль, 26 в 17:07

Эта зима будет последней, когда Россия сможет шантажировать страны Европейского Союза своим газом.

Об этом в Брюсселе заявил министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что важно как можно быстрее избавиться от зависимости газа РФ.

— Главная цель – прекратить получать газ из России. Я думаю, что это последняя зима, когда Россия сможет оказывать давление на ЕС, используя газ. Я в этом уверен. Конечно, нужно время, чтобы диверсифицировать поставки, и, конечно, есть ряд вопросов. Но то, что мы видим, и то, с чем мы уже столкнулись, это достижимая цель, и мы сможем этого достичь вместе, — сказал он.

По словам Галущенко, ЕС и Украина стоят перед лицом “самого тяжелого за последние десятилетия энергетического кризиса”.

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Однако он добавил, что Россия начала энергетическую войну еще задолго до фактического вторжения на территорию нашего государства. Страна-агрессор неоднократно прекращала поставки газа среди зимы, но “мы смогли это пережить”.

Также министр энергетики назвал “важными” договоренности о снижении странами-членами ЕС потребления газа на 15%.