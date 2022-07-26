Июль, 26 в 16:49

Российский оккупант в телефонном разговоре рассказал своей матери, как подрались два генерала, потому что один из них обозвал трусами личный состав другого.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, в телефонном разговоре 23-летний российский военный из парашютно-десантной роты Никита Чубуков рассказал матери, что его бригаду трусами обозвали.

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– Потому что мы то село не могли взять. Один генерал приехал и говорит: Ваша бригада – трусы. Село не смогли взять. А сам не знает, что там было. А старый комбриг, не знаю, правда или нет, но говорят, что морду набил. Генерал генералу, – рассказывает оккупант.

На эти слова мать российского военного советует ему не брать близко к сердцу, потому что они “многое сделали”.

– Не бери очень близко к сердцу. Конечно, очень больно внутри, вы ведь очень многое сделали и вот так потом сказать… от командования такое услышать… слова такие… — говорит мать оккупанта.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват разговора российского солдата с матерью, в котором он жалуется на отношение офицеров, ведь те угрожают посадить в тюрьму в случае отказа воевать.

Представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов ранее сообщил, что растет число российских солдат, которые в телефонных разговорах жалуются, что не хотят больше воевать в Украине.