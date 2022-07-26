Липень, 26 в 16:49

Російський окупант у телефонній розмові розповів своїй матері, як побилися два генерали, бо один з них обізвав боягузами особовий склад другого.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, у телефонній розмові 23-річний російський військовий із парашутно-десантної роти Микита Чубуков розповів матері, що його бригаду боягузами обізвали.

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– Тому що ми те село не могли взяти. Один генерал приїхав і каже: Ваша бригада – боягузи. Село не змогли взяти. А сам не знає, що там було. А старий комбриг, не знаю, правда чи ні, але кажуть, що морду тому набив. Генерал генералу, – розповідає окупант.

На ці слова мати російського військового радить йому не брати близько до серця, бо вони “багато чого зробили”.

– Не бери дуже близько до серця. Звичайно, дуже боляче всередині, адже ви дуже багато чого зробили і ось так потім сказати… від командування таке почути… слова такі… – говорить мати окупанта.

Раніше Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало перехоплення розмови російського солдата з матір’ю, де окупант скаржиться на ставлення офіцерів, які погрожують запроторити до в’язниці у разі відмови воювати.

Представник пресслужби ГУР Міноборони України Андрій Юсов раніше заявляв, що зростає кількість російських солдатів, які у телефонних розмовах зі своїми родичами жаліються, що не хочуть більше воювати в Україні.