Июль, 26 в 19:14

В течение суток российский враг пытался штурмовать ряд населенных пунктов на Славянском, Краматорском, Бахмутском направлениях. Однако ВСУ отбили все попытки, и враг отступил.

Об этом говорится в вечерней сводке от Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты из ствольной и реактивной артиллерии вели обстрелы недалеко от Борщевой, Сосновки, Петровки, Рубежного, Мосьпанового, Чугуева, Светличного и Слатиного. Также враг нанес авиаудары возле села Залиман, Мосьпаново и Яворского.

Сейчас смотрят

Российские захватчики пытались разведать строительство обороны наших подразделений в районе населенного пункта Чепиль. Однако оккупантов наши воины ликвидировали.

На Славянском направлении противник из ствольной, реактивной артиллерии и танков обстрелял районы Норцовки, Долины, Грушувахи, Краснополья, Мазановки и других населенных пунктов.

Оккупанты пытались продвинуться неподалеку от Богородичного, однако снова без успеха.

На Краматорском направлении захватчики вели артиллерийские обстрелы вблизи Райгородка, Закотного, Серебрянки, Верхнекаменского, Белогоровки. Враг нанес авиаудар возле Григоровки.

Так же без успеха оккупанты пытались разведать позиции Сил обороны в районе Верхнекаменского.

А попытку российского врага улучшить тактическое положение в районе Ивано-Дарьевки Вооруженные силы успешно отбили и заставили врага бежать.

На Бахмутском направлении противник обстрелял военную и гражданскую инфраструктуру в районах Берестового, Соледара, Покровского, Веселой Долины, Вершины, Кодемы, Майорска и Торецка.

Цинично нанес авиационные удары по населенным пунктам Покровское и Новолуганское.

Попытки штурмов в районах Берестового, Соледара и Семигорья наши защитники отбили. Продолжаются бои в районе Покровского.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий российский враг не вел, однако систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Веселое, Пески, Красногоровка, Новомихайловка, Павловка, Шевченко, Большая Новоселка, Новополь, Малиновка, Новоселовка и ряд других.

Также оккупанты пытались идти на штурм в районах сел Павловка и Благодатное, однако без успеха — им пришлось отступить.