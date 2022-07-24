Июль, 24 в 20:52

России не удастся захватить Славянск и Краматорск до 11 сентября. Маловероятно, что она вообще сможет это сделать.

Такое мнение высказал аналитик американского Института изучения войны (ISW) Джордж Варос.

– Мы считаем, что Кремль вряд ли захватит их и тем более до 11 сентября. Об этой дате предупреждают украинские официальные лица, мол, в этот период возможны так называемые “референдумы” на оккупированных территориях, – сказал Варос в интервью Суспильному.

Он добавил, что территория вокруг Краматорска, Бахмута, Славянска и Северска имеет относительно более высокую плотность населения, чем другие районы Донбасса, и оккупанты столкнулись с трудностями во время боев в городской среде.

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– Поэтому мы ожидаем, что линия Краматорск-Бахмут, прежде всего на шоссе Е40, где есть подготовленные украинские оборонные позиции, замедлит темпы России, – подчеркнул аналитик.

Джордж Варос утверждает, что РФ крайне медленно пытается захватить небольшой город – Северск, и пока что ей это не удается.

А потому, по его мнению, нет перспектив быстрого успеха агрессоров, если учесть сложность и лучшую подготовленность обороны Донецкой области.

Варос согласился с оценкой военного командования Украины о том, что стабилизировать ситуацию на фронте помогли поставки западного оружия.

В особенности – ситуацию изменили американские ракетные системы HIMARS, которые ухудшили способность россиян использовать артиллерию.