Июль, 26 в 16:18

США выделили $100 млн на обучение украинских пилотов.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

— Американское правительство выделило $100 млн на подготовку военных пилотов Украины в 2023 году. Возможно, это произойдет раньше. Но речь идет о серьезном шаге. Это говорит о серьезности намерений США. Мы будем получать новейшую авиационную технику, – сказал он.

Игнат добавил, что пока информация о количестве и типе самолетов, которые будут переданы Украине, не обнародуется.

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Ранее украинский пилот заявил, что ход войны может кардинально измениться, если Украина получит более современные самолеты, в частности F16.

По его словам, новая техника поможет снизить потери, а также защитить города от постоянного ракетного террора.