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Факты / Мир

Системы борьбы с дронами и горючее: НАТО передаст Украине новый пакет военной помощи

Валентина Чорна, редактор ленты
Єнс Столтенберг
Фото: Depositphotos

Страны-члены НАТО передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

Об этом в интервью сербскому ресурсу Kurir сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включающий средства безопасности, горючее, медицинские принадлежности и защитные жилеты, оборудование против мин, химических и биологических угроз, а также сотни портативных систем борьбы с дронами, — сказал он.

Столтенберг добавил, что в долгосрочной перспективе западные союзники помогут Украине перейти от советской техники к современному оборудованию НАТО.

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Кроме того, в Альянсе хотят улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить институты обороны и безопасности Украины.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил Украине €1,59 млрд финпомощи.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и предоставление услуг, а также поддерживать энергетические, транспортные и образовательные проекты на будущее.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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