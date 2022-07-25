Июль, 25 в 18:57

Страны-члены НАТО передадут Украине дополнительный пакет военной помощи, который будет включать системы борьбы с дронами, средства связи и горючее.

Об этом в интервью сербскому ресурсу Kurir сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь. НАТО предоставит комплексный пакет помощи, включающий средства безопасности, горючее, медицинские принадлежности и защитные жилеты, оборудование против мин, химических и биологических угроз, а также сотни портативных систем борьбы с дронами, — сказал он.

Столтенберг добавил, что в долгосрочной перспективе западные союзники помогут Украине перейти от советской техники к современному оборудованию НАТО.

Сейчас смотрят

Кроме того, в Альянсе хотят улучшить оперативную совместимость и еще больше укрепить институты обороны и безопасности Украины.

Ранее стало известно, что Евросоюз выделил Украине €1,59 млрд финпомощи.

По словам президента Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, эти средства помогут восстановить инфраструктуру и предоставление услуг, а также поддерживать энергетические, транспортные и образовательные проекты на будущее.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.