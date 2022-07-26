Июль, 26 в 11:49

Россия хочет ослабить и уничтожить противокорабельный потенциал Украины. Но ее попытки сделать это остаются безуспешными.

Так считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они напомнили, что 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в Одесский порт.

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– Минобороны России утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Нет указаний на то, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты, – отметили в обзоре.

В разведке говорят, что Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

– Это существенно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия реально не может совершить десантное нападение, чтобы захватить Одессу. Россия будет продолжать отдавать приоритет усилиям по ухудшению и уничтожению противокорабельных возможностей Украины, — добавили они.

В Минобороны добавили, что российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки, плохого планирования и подхода к операциям сверху вниз.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/tudEgSjS5H ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/ddsfUTa1Gg — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 26, 2022

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 153-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Минобороны Великобритании