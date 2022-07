Россия хочет ослабить и уничтожить противокорабельный потенциал Украины. Но ее попытки сделать это остаются безуспешными.

Так считают в разведке Министерства обороны Великобритании.

Они напомнили, что 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в Одесский порт.

В разведке говорят, что Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

В Минобороны добавили, что российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки, плохого планирования и подхода к операциям сверху вниз.

