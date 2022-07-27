Июль, 27 в 6:23

27 июля в Николаеве дважды за ночь раздавались взрывы.

Сначала взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги в два часа ночи.

Впоследствии громкие звуки повторились через 40 минут.

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Официальные комментарии пока не поступали.

Воздушная тревога в области длилась с 01.11 по 01.34 и с 02.01 до 04.15.

В 06.20 сирены в регионе прозвучали снова.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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