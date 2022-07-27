В Николаеве дважды за ночь раздавались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
27 июля в Николаеве дважды за ночь раздавались взрывы.
Сначала взрывы раздались сразу после объявления воздушной тревоги в два часа ночи.
Впоследствии громкие звуки повторились через 40 минут.
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Официальные комментарии пока не поступали.
Воздушная тревога в области длилась с 01.11 по 01.34 и с 02.01 до 04.15.
В 06.20 сирены в регионе прозвучали снова.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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