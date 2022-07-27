У Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи

Липень, 27 в 6:23

27 липня в Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.

Спершу вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги о другій годині ночі.

Згодом гучні звуки повторилися за 40 хвилин.

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Офіційних коментарів поки що не надходило.

Повітряна тривога в області тривала із 01.11 до 01.34 та із 02.01 до 04.15.

О 06.20 сирени в регіоні пролунали знову.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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