У Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи
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27 липня в Миколаєві двічі за ніч лунали вибухи.
Спершу вибухи пролунали одразу після оголошення повітряної тривоги о другій годині ночі.
Згодом гучні звуки повторилися за 40 хвилин.
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Повітряна тривога в області тривала із 01.11 до 01.34 та із 02.01 до 04.15.
О 06.20 сирени в регіоні пролунали знову.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 154-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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