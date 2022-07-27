Июль, 27 в 17:48

В среду, 27 июля, стало известно о том, что федеральное правительство Германии одобрило продажу 100 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 производства компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Украине.

По данным Spiegel, вице-канцлер Германии Роберт Габек дал свое согласие на продажу САУ еще 13 июля, однако KMW подтвердил эту информацию только сейчас.

Украина направила свое обращение о покупке PzH 2000 еще в апреле.

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Представитель KMW утверждает, что общая стоимость контракта на 100 самоходных артиллерийских установок для Украины составляет 1,7 миллиарда евро – это в несколько раз больше, чем общая стоимость всего предоставленного Германией оружия (600 миллионов евро).

Немецкий производитель отметил, что по прогнозу компании производство всех САУ будет продолжаться еще несколько лет. По его словам, процесс начнется немедленно, и несмотря на то, что он будет зависеть от поставок всех необходимых материалов, нюансы уже были согласованы с украинской стороной.

Ранее Украина получила от Германии несколько PzH 2000, которые числятся одними из самых современных самоходных артиллерийских установок в мире.

Они способны попадать в цели на расстоянии до 40 километров и стреляют со скоростью до 10 снарядов в минуту.

До этого Германия все же передала Украине три обещанных РСЗО MARS-II и еще три самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000.

Берлин в последние недели не единожды критиковали из-за медленных поставок оружия в Украину.

В частности, это происходит из-за так называемой схемы кругового обмена.

Чиновники в Германии и сами признавали существование проблем со снабжением.

Ранее правительство Германии опубликовало перечень оружия, которое готовится к передаче в Украину.

Там, среди прочего, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.