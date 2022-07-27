Липень, 27 в 17:48

У середу, 27 липня, стало відомо, що федеральний уряд Німеччини схвалив продаж 100 самохідних артилерійських установок Panzerhaubitze 2000 виробництва компанії Krauss-Maffei Wegmann (KMW) Україні.

За даними Spiegel, віце-канцлер Німеччини Роберт Габек дав свою згоду на продаж САУ ще 13 липня, проте KMW підтвердив цю інформацію лише зараз.

Україна направила своє звернення щодо купівлі PzH ​​2000 ще у квітні.

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Представник KMW стверджує, що загальна вартість контракту на 100 самохідних артилерійських установок для України становить 1,7 млрд євро – це в кілька разів більше, ніж загальна вартість усієї наданої Німеччиною зброї (600 млн євро).

Німецький виробник зазначив, що за прогнозом компанії, виробництво всіх САУ триватиме ще кілька років. За його словами, процес розпочнеться негайно, і незважаючи на те, що він залежатиме від постачання всіх необхідних матеріалів, нюанси вже були узгоджені з українською стороною.

Раніше Україна отримала від Німеччини кілька PzH 2000, які вважаються одними із найсучасніших самохідних артилерійських установок у світі.

Вони здатні потрапляти у цілі на відстані до 40 км і стріляють зі швидкістю до 10 снарядів за хвилину.

До цього Німеччина все ж передала Україні три обіцяних РСЗВ MARS-II і ще три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Берлін останніми тижнями неодноразово критикували за повільне постачання зброї в Україну.

Зокрема це відбувається через так звану схему кругового обміну.

Чиновники у Німеччині й самі визнавали існування проблем із постачанням.

Раніше уряд Німеччини опублікував перелік зброї, яка готується до передачі в Україну.

Там, серед іншого, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM та бронетранспортери М113.