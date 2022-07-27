Ответ будет быстрым и строгим: США назвали следующий шаг России в войне

Июль, 27 в 14:25

В США сообщили о следующем шаге России в войне против Украины, заключающемся в аннексии оккупированных территорий. Штаты предупреждают РФ, что в таком случае ее ожидает скорый и строгий ответ.

– Нам известен следующий шаг России. РФ закладывает основу для аннексии оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами, — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в СБУ сообщали, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума для незаконного “присоединения” временно оккупированных территорий на Востоке Украины.

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Источник: Посольство США в Украине