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Факты / Украина

Ответ будет быстрым и строгим: США назвали следующий шаг России в войне

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Конгрес США
Фото: Depositphotos

В США сообщили о следующем шаге России в войне против Украины, заключающемся в аннексии оккупированных территорий. Штаты предупреждают РФ, что в таком случае ее ожидает скорый и строгий ответ.

– Нам известен следующий шаг России. РФ закладывает основу для аннексии оккупированной украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами, — говорится в заявлении.

Напомним, что ранее в СБУ сообщали, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума для незаконного “присоединения” временно оккупированных территорий на Востоке Украины.

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Источник: Посольство США в Украине

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