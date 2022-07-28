Июль, 28 в 0:05

Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по Антоновскому мосту в оккупированном Херсоне. Это сделали для того, чтобы лишить врага возможности перебрасывать свои войска.

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видеообращении.

Глава государства заверил, что после победы все разрушенные мосты будут отстроены.

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— Насчет Антоновского моста в Херсоне и других переправ в области. Конечно, все они будут отстроены, но уже нами. Делаем все для того, чтобы у оккупантов не оставалось никаких логистических возможностей на нашей земле. Какие бы ни были у них планы – мы их сломаем, — заметил президент.

Он подчеркнул, что Украина будет освобождать свои территории военными, дипломатическими и всеми другими доступными инструментами, пока не выйдет на законные границы.

Напомним, что первые удары по Антоновскому мосту ВСУ нанесли 19 июля. Мост получил повреждение, однако оккупанты его отремонтировали. На следующий день российские пропагандистские СМИ сообщили, что ВСУ снова ударили по мосту.

26 июля местные жители в социальных сетях массово начали писать о взрывах на Антоновском мосту. Впоследствии факт обстрелов подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.