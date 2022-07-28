Июль, 28 в 15:35

Сегодня, 28 июля, президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду своей страны – Орден Витовта Великого.

Во время выступления в Верховной Раде Науседа отметил, что это отличие принадлежит всему украинскому народу.

– Украина впервые празднует День государственности! Мужество украинского народа исключительное. Литовский народ всегда будет с вами! Украина победит! Украина будет в ЕС! – написал президент Литвы в Twitter.

In Kyiv, I adddressed @ua_parliament and people of ????????. Сейчас смотрят Ukraine celebrates Statehood Day for the first time! Ukrainian nation’s courage is exceptional. Lithuanian people always will stand with you! Ukraine will win! Ukraine will be in the #EU! Разом до перемоги! Слава Україні! pic.twitter.com/5kpedWFHvb — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

Отметим, что орден был основан 1 сентября 1930 года в память 500 годовщины со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.

Награда имеет пять основных степеней, одну специальную степень и медаль ордена. Собственно, высшим государственным отличием Литовской Республики является Орден Витовта Великого с золотой цепью.

Фото: Гитанас Науседа