Сегодня, 28 июля, президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду своей страны – Орден Витовта Великого.

Во время выступления в Верховной Раде Науседа отметил, что это отличие принадлежит всему украинскому народу.

In Kyiv, I adddressed @ua_parliament and people of ????????.

Ukraine celebrates Statehood Day for the first time! Ukrainian nation’s courage is exceptional. Lithuanian people always will stand with you! Ukraine will win! Ukraine will be in the #EU!

Разом до перемоги! Слава Україні! pic.twitter.com/5kpedWFHvb

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022