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Факты / Украина

Президент Литвы вручил Зеленскому Орден Витовта Великого

Валентина Чорна, редактор ленты
Гітанас Науседа

Сегодня, 28 июля, президент Литвы Гитанас Науседа вручил Владимиру Зеленскому высшую государственную награду своей страны – Орден Витовта Великого.

Во время выступления в Верховной Раде Науседа отметил, что это отличие принадлежит всему украинскому народу.

– Украина впервые празднует День государственности! Мужество украинского народа исключительное. Литовский народ всегда будет с вами! Украина победит! Украина будет в ЕС! – написал президент Литвы в Twitter.

Отметим, что орден был основан 1 сентября 1930 года в память 500 годовщины со дня смерти Великого князя Литовского Витовта Великого.

Награда имеет пять основных степеней, одну специальную степень и медаль ордена. Собственно, высшим государственным отличием Литовской Республики является Орден Витовта Великого с золотой цепью.

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Фото: Гитанас Науседа

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