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Факти / Україна

Президент Литви вручив Зеленському Орден Вітовта Великого

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Гітанас Науседа

Сьогодні, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни – Орден Вітовта Великого.

Під час виступу у Верховній Раді Науседа зазначив, що ця відзнака належить всьому українському народові.

– Україна вперше святкує День державності! Мужність українського народу виняткова. Литовський народ завжди буде з вами! Україна переможе! Україна буде в ЄС! – написав президент Литви у Twitter.

Зазначимо, що орден було засновано 1 вересня 1930 року в пам’ять 500 роковин з дня смерті Великого князя Литовського Вітовта Великого.

Нагорода має п’ять основних ступенів, один спеціальний ступінь і медаль ордена. Власне вищою державною відзнакою Литовської Республіки є Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом.

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Фото: Гітанас Науседа

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