Липень, 28 в 15:35

Сьогодні, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни – Орден Вітовта Великого.

Під час виступу у Верховній Раді Науседа зазначив, що ця відзнака належить всьому українському народові.

– Україна вперше святкує День державності! Мужність українського народу виняткова. Литовський народ завжди буде з вами! Україна переможе! Україна буде в ЄС! – написав президент Литви у Twitter.

In Kyiv, I adddressed @ua_parliament and people of ????????. Зараз дивляться Ukraine celebrates Statehood Day for the first time! Ukrainian nation’s courage is exceptional. Lithuanian people always will stand with you! Ukraine will win! Ukraine will be in the #EU! Разом до перемоги! Слава Україні! pic.twitter.com/5kpedWFHvb — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022

Зазначимо, що орден було засновано 1 вересня 1930 року в пам’ять 500 роковин з дня смерті Великого князя Литовського Вітовта Великого.

Нагорода має п’ять основних ступенів, один спеціальний ступінь і медаль ордена. Власне вищою державною відзнакою Литовської Республіки є Орден Вітовта Великого із золотим ланцюгом.

Фото: Гітанас Науседа