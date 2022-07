Сьогодні, 28 липня, президент Литви Гітанас Науседа вручив Володимиру Зеленському найвищу державну нагороду своєї країни – Орден Вітовта Великого.

Під час виступу у Верховній Раді Науседа зазначив, що ця відзнака належить всьому українському народові.

In Kyiv, I adddressed @ua_parliament and people of ????????.

Ukraine celebrates Statehood Day for the first time! Ukrainian nation’s courage is exceptional. Lithuanian people always will stand with you! Ukraine will win! Ukraine will be in the #EU!

Разом до перемоги! Слава Україні! pic.twitter.com/5kpedWFHvb

— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) July 28, 2022