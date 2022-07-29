Липень, 29 в 11:52

На тлі багатотисячних втрат у повномасштабній війні проти України країна-агресор РФ формує ще одне ударне угруповання.

Як поінформував представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, йдеться про підготовку окремого армійського корпусу.

Його формують у західному військовому окрузі РФ (межує з територією України). Весь процес окупанти планують завершити до середини серпня.

Зараз дивляться

Скібіцький пояснив, що агресор не зміг виконати плани прихованої мобілізації та створити 16 так званих добровольчих батальйонів до кінця липня. Ці стрілецькі підрозділи рашисти хотіли розгорнути практично в кожному регіоні РФ.

Тож тепер вони зосередилися на створенні нового армійського корпусу.

– За підтвердженими даними, на середину липня було сформовано 8 батальйонів. Це не достатньо для РФ. Ці батальйони формувалися абияк. До їх складу набирали будь-кого. Тому для ведення бойових дій Росія ухвалила рішення формувати третій окремий армійський корпус. Зараз він проходить формування в західному військовому окрузі для того, щоб його уже як об’єднання застосовувати проти України. Вони заявили про свої плани – до середини серпня цей корпус сформувати, – зазначив Скібіцький.

Він також поінформував, що в армії РФ спостерігається катастрофічна ситуація через неукомплектованість бойових підрозділів офіцерами.

Зокрема, представники вищого командування в лютому та березні не виконали завдань Кремля з окупації території України, через що були зміщені. Не вистачає окупаційним підрозділам й офіцерів середньої командної ланки.

– За інформацією, яку воєнна розвідка України отримує з різних джерел, зокрема і з радіоперехоплень, ми бачимо, що нестача офіцерських кадрів просто катастрофічна. Вони у своїх розмовах говорять, що в підрозділах або взагалі немає офіцерів, а якщо й є, то їх ніхто не знає й не бачить. І цю проблему ми бачимо при формуванні цього ж третього армійського корпусу та інших підрозділів, які формує РФ, – пояснив Скібіцький.

Він підтвердив дані, що окупанти заповнюють сержантами дефіцит офіцерів для війни в Україні. Зокрема, щоб забезпечити наявність у підрозділах командирів нижньої ланки, рашисти присвоюють сержантам звання молодший лейтенант.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни Збройні сили України ліквідували близько 40 500 російських окупантів. Лише за останню добу знищено 270 загарбників.

Джерело: ГУР Міноборони України