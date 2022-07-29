Ответом на пытки и убийство украинских пленных должно быть предоставление Украине ATACMS – Чалый
Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США 2015-2019 годов Валерий Чалый сообщил, что ответом на пытки и убийство россиянами украинских пленных должно быть предоставление Украине ракет ATACMS.
Об этом он написал у себя в Facebook.
– Каков ответ на пытки и убийство россиянами пленных? Если коротко – не дать им достичь цели: принудить к капитуляции из-за психологической атаки на украинское общество и мобилизации у себя (при симметричных ответах, а их будет сложно избежать), – сообщил Чалый.
Он добавил, что для этого необходима быстрая деоккупация Украины через предоставление в максимально сжатые сроки высокоточных РСЗО дальнего радиуса действия, включая оперативно-тактические ракеты, танки, системы ПВО и ПРО, а также самолеты.
– Американские ракеты ATACMS должны быть в Украине уже в ближайшие недели! Аргументы об эскалации не принимаются. Во-первых, с российской стороны уже используется подобное оружие. Во-вторых, такие ракеты есть в наличии. В-третьих, ВСУ уже продемонстрировали партнерам свой профессионализм и ответственность. К тому же эти ракеты высокоточные, – перечислил он.
По словам бывшего посла, если кто-то доказывает обратное – ему официально, а не в соцсетях, должен быть направлен пакет с видео и фотофактами российских ужасных преступлений.
– И да – такой пакет должен быть у каждого члена парламентов во всем мире, – подчеркнул Чалый.