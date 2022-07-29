Відповіддю на тортури та вбивство українських полонених має бути надання Україні ATACMS – Чалий

Липень, 29 в 16:47

Надзвичайний та Повноважний посол України у США 2015-2019 років Валерій Чалий повідомив, що відповіддю на тортури та вбивство росіянами українських полонених має бути надання Україні ракет ATACMS.

Про це він написав у себе у Facebook.

– Яка відповідь на тортури та вбивство росіянами полонених? Якщо коротко – не дати їм досягти мети: примусити до капітуляції через психологічну атаку на українське суспільство та мобілізацію у себе (при симетричних відповідях, а їх важко уникнути), – повідомив Чалий.

Він додав, що для цього необхідна швидка деокупація України через надання у максимально стислий термін високоточних РСЗВ далекого радіусу дії, включаючи оперативно-тактичні ракети, танки, системи ППО та ПРО, а також літаки.

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– Американські ракети ATACMS мають бути в Україні вже найближчими тижнями! Аргументи про ескалацію не приймаються. По-перше, з російського боку вже використовується подібна зброя. По-друге, такі ракети є в наявності. По-третє, ЗСУ вже продемонстрували партнерам свій професіоналізм та відповідальність. До того ж, ці ракети високоточні, – перерахував він.

За словами колишнього посла, якщо хтось доводить протилежне – йому офіційно, а не в соцмережах, має бути направлений пакет із відео та фотофактами російських жахливих злочинів.