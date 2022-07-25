300 км дальности: эксперт оценил вероятность получения Украиной ОТРК ATACMS от США

Июль, 25 в 16:13

Аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков оценил вероятность получения Украиной ОТРК ATACMS от США с ракетами с 300 км дальности.

Так, по его мнению, для того, чтобы добиться от американских партнеров поставок такого вооружения, необходимо поработать над аргументами.

Он отметил, что боеприпасов с дальностью 80-85 км объективно не хватает, чтобы накрывать все цели противника на временно оккупированных территориях материковой Украины.

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– Если вы, американцы, опасаетесь, что ответом на возможный удар Украины по военному объекту Московии во временно оккупированном Крыму будет ядерная эскалация, как намекает Московия, то не признаете ли вы тем самым, что Крым – это Московия, хотя ваши публичные заявления и документы говорят о противоположное? – поинтересовался эксперт на своем канале в Telegram Armchair General UA.

Аналитик подчеркивает, что до этого Украина показала, что четко использует боеприпасы М31 в РСЗО HIMARS по военным целям – террором гражданского населения мы не занимаемся.

– Ракета с дальностью 300 км не представляет никакой угрозы для стратегических ядерных сил Московии и основных политических/экономических центров. Будущий разгром сил Московии в Украине, в том числе с помощью ОТРК ATACMS, не является экзистенциальной конвенционной угрозой для Московии, что оправдывало бы угрозы/применение ядерного оружия, – пишет Белесков.

По его словам то, что США пока что не дают Украине ATACMS, не означает, что надо опускать руки – необходимо продолжать работу над этим.

Источник: Armchair General UA