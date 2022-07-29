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Факти / Україна

Залужний показав роботу американських комплексів М270 MLRS на війні

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Залужний показав роботу американських комплексів М270 MLRS на війні

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як працюють американські М270 MLRS на війні.

– Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги! – написав він у

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Довідкка. M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.Неофіційно цей комплекс називають “палець Бога” через його вогневу потужність.

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Нагадаємо, що 15 липня перші американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну.

А на початку червня Велика Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Джерело: Валерій Залужний

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