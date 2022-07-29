Залужний показав роботу американських комплексів М270 MLRS на війні

Липень, 29 в 13:04

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний оприлюднив відео, на якому видно, як працюють американські М270 MLRS на війні.

– Збройні сили вдячні нашим партнерам за непохитну підтримку і допомогу. Разом до Перемоги! – написав він у

Довідкка. M270 MLRS є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК.Неофіційно цей комплекс називають “палець Бога” через його вогневу потужність.

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Нагадаємо, що 15 липня перші американські РСЗВ M270 MLRS прибули в Україну.

А на початку червня Велика Британія анонсувала надання Україні РСЗВ M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.

Джерело: Валерій Залужний