Зеленский срочно собрал совещание из-за массового убийства пленных в Еленовке

Июль, 29 в 22:01

В пятницу, 29 июля, президент Владимир Зеленский провел совещание из-за массового убийства россиянами украинских пленных в Еленовке.

Об этом сообщает Офис президента.

Как уточняется, данный теракт рассматривают как умышленно устроенный оккупантами.

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Среди участников совещания были главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Василий Малюк и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

– Они подробно доложили главе государства о теракте, произошедшем сегодня в Еленовке на временно оккупированной территории Донецкой области, мотивах российской стороны и технической подготовке к преступлению, – говорится в сообщении.

Враг, как отмечается, устроил террористический акт на территории бывшей исправительной колонии, которая сейчас используется для содержания украинских военнопленных. Мощный взрыв, произошедший этим утром, повлек гибель украинских защитников.

Силовые структуры Украины консолидировано осудили произошедшее и закрепили свою позицию в совместном заявлении по массовому убийству украинских военнопленных.