Зеленський терміново зібрав нараду через масове вбивство полонених у Оленівці

Липень, 29 в 22:01

У п’ятницю, 29 липня, президент Володимир Зеленський провів нараду через масове вбивство росіянами українських полонених у Оленівці.

Про це повідомляє Офіс президента.

Як уточнюється, цей теракт розглядають як навмисне влаштований окупантами.

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Серед учасників наради були головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, виконуючий обов’язки голови Служби безпеки Василь Малюк та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець.

– Вони докладно доповіли главі держави про теракт, який стався сьогодні в Оленівці на тимчасово окупованій території Донецької області, мотиви російської сторони та технічну підготовку до злочину, – йдеться у повідомленні.

Ворог, як зазначається, влаштував терористичний акт на території колишньої виправної колонії, яка зараз використовується для утримання українських військовополонених. Потужний вибух, що стався цього ранку, спричинив загибель українських захисників.

Силові структури України консолідовано засудили подію та закріпили свою позицію у спільній заяві щодо масового вбивства українських військовополонених.