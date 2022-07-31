Спят на земле, нет воды и тепла: Решетилова о содержании украинцев в фильтрационных лагерях

Июль, 30 в 22:56

Правозащитница, соучредительница и координатор Медийной инициативы по правам человека Ольга Решетилова в эфире Єдиних новин рассказала о фильтрационных лагерях в РФ.

Она отметила, что в СИЗО №2 Брянска находится, по меньшей мере, 540 граждан Украины, среди которых только мужчины. Для женщин в РФ есть отдельные колонии, например, в Таганроге.

– Буквально сегодня мы говорили с одним из наших пострадавших, который три месяца провел в плену после фильтрации. Он был волонтером, пытавшимся вывезти людей из Мариуполя. Говорил, что особое отношение к полицейским, поскольку оккупационные власти рассчитывают на сотрудничество с полицейскими и их поэтому держат отдельно. И к ним применяют разные методы воздействия – и кнутом, и пряником. От них всех требуют подписания согласия на сотрудничество — говорит Решетилова.

Что касается других военнопленных, гражданских заложников, то их удерживают всех вместе в бесчеловечных условиях. Нет элементарных средств гигиены, нет воды, отопления, люди спят прямо на земле. В одном бараке могут находиться до 200 человек.