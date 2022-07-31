Сплять на землі, немає води та тепла: Решетилова про утримання українців у фільтраційних таборах

Липень, 30 в 22:56

Правозахисниця, співзасновниця та координаторка Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова в ефірі Єдних новин розповіла про фільтраційні табори в РФ.

Вона зазначила, що в СІЗО №2 Брянська знаходиться щонайменше 540 громадян України, серед яких лише чоловіки. Для жінок в РФ окремі колонії, наприклад, в Таганрозі.

– Буквально сьогодні ми говорили з одним з наших потерпілих, який три місяці провів у полоні після фільтрації. Він був волонтером, який намагався вивезти цивільних з Маріуполя. Казав, що особливе відношення до поліцейських, оскільки окупаційна влада розраховує на співпрацю з поліцейськими і їх через це тримають окремо. І до них застосовують різні методи впливу – і кнутом, і пряником. Від них усіх вимагають підписання згоди на співпрацю – каже Решетилова.

Щодо інших військовополенених, цивільних заручників, то їх утримують усіх разом в нелюдських умовах. Немає елементарних засобів гігієни, немає води, опалення, люди сплять просто на землі. В одному бараці можуть знаходитися до 200 людей.