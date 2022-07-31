Июль, 31 в 14:51

Российские захватчики настолько боятся ВСУ, что нашли повод отменить празднование дня ВМФ РФ, придумав “удар украинского беспилотника” во временно оккупированном врагом Севастополе.

Об этом сообщили Военно-морские силы Украины.

— Речь идет о том, что якобы украинским беспилотником атакована одна из воинских частей захватчика. По версии врага неузнаваемый летательный объект прилетел утром на территорию штаба ЧФ РФ и якобы ранил пять человек, — отметили в ВМС.

На самом деле враг не рискнул проводить день ЧФ РФ, а чтобы в который раз не опозориться перед всем миром, опасаясь ВСУ, придумал повод отменять мероприятия по случаю так называемого праздника.

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Такими заявлениями, враг признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.

Они также напомнили, что Силы обороны Украины проводят мероприятия по освобождению наших оккупированных территорий, используя для этого образцы вооружения. Целями ВСУ являются исключительно военные объекты РФ.

— Мы не наносим удары по территории РФ. Крым – это Украина, – подчеркнули украинские моряки.

Напомним, что утром 31 июля российские оккупанты заявили, что по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе якобы был нанесен удар. Оккупанты обвинили в атаке украинскую сторону. Якобы из-за этого в городе решили отменить все праздничные мероприятия по случаю дня флота России.

Фото: ВМС ВСУ