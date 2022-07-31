Липень, 31 в 14:51

Російські загарбники настільки бояться ЗСУ, що знайшли привід скасувати святкування дня ВМФ РФ, вигадавши “удар українського безпілотника” в тимчасово окупованому ворогом Севастополі.

Про це повідомили Військово-морські сили України.

– Йдеться про те, що начебто українським безпілотником атакована одна з військових частин загарбника. За версією ворога, невпізнаний літальний об’єкт прилетів уранці на територію штабу ЧФ РФ та начебто поранив п’ять людей, – зазначили у ВМС.

Насправді ворог не ризикнув проводити день ЧФ РФ, а щоб вкотре не зганьбитися перед всім світом, побоюючись ЗСУ, вигадав привід, щоб скасувати заходи з нагоди так званого свята.

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Такими заявами ворог визнає свою ППО недієздатною та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту.

Вони також нагадали, що Сили оборони України проводять заходи щодо звільнення наших окупованих територій, використовуючи для цього наявні зразки озброєння. Цілями ЗСУ є винятково військові об’єкти РФ.

– Ми не завдаємо ударів по території РФ. Крим – це Україна, – наголосили українські моряки.

Нагадаємо, що зранку 31 липня російські окупанти заявили, що по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі нібито було завдано удару. Окупанти звинуватили в атаці українську сторону. Нібито через це у місті вирішили скасувати всі “святкові заходи” з нагоди дня флоту Росії.

Фото: ВМС ЗСУ