Російські загарбники відмовили міжнародному гуманітарному руху Червоний Хрест у доступі до колонії в Оленівці, де загинули українські полонені.

Про це повідомила пресслужба відомства. Вони засудили вбивство українських військовополонених.

Організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених з пропозицією надати медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted.

Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions.

— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022