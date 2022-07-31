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Факти / Україна

Окупанти не допустили Червоний Хрест до місця загибелі полонених в Оленівці

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
червоний хрест

Російські загарбники відмовили міжнародному гуманітарному руху Червоний Хрест у доступі до колонії в Оленівці, де загинули українські полонені.

Про це повідомила пресслужба відомства. Вони засудили вбивство українських військовополонених.

– Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. У збройному конфлікті в Україні було втрачено надто багато життів і зруйновано сімей, – зазначив Червоний Хрест.

Організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених з пропозицією надати медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.

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– Ми готові підтримати повернення та передачу останків. Ми продовжуємо нашу роботу, щоб донести новини до сімей, які втратили зв’язок із близькими під час цього конфлікту, – наголосили вони.


Однак окупанти відмовили Червоному Хресту, попри те, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.

У пресслужбі додали, що вони продовжать шукати доступ до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті.

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Нагадаємо, що вночі 31 липня Міноборони Росії заявило, що вони запросили експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці Донецької області.

Фото: Червоний Хрест

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