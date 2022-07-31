Липень, 31 в 12:12

Російські загарбники відмовили міжнародному гуманітарному руху Червоний Хрест у доступі до колонії в Оленівці, де загинули українські полонені.

Про це повідомила пресслужба відомства. Вони засудили вбивство українських військовополонених.

– Ми рішуче засуджуємо нещодавній напад на колонію для військовополонених в Оленівці. У збройному конфлікті в Україні було втрачено надто багато життів і зруйновано сімей, – зазначив Червоний Хрест.

Організація відразу запросила доступ до Оленівки та військовополонених з пропозицією надати медичну допомогу пораненим, підтримку в евакуації важкопоранених до найближчих медичних закладів і в наданні ресурсів для ідентифікації загиблих.

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– Ми готові підтримати повернення та передачу останків. Ми продовжуємо нашу роботу, щоб донести новини до сімей, які втратили зв’язок із близькими під час цього конфлікту, – наголосили вони.

To be clear, our request to access the POWs from Olenivka penal facility yesterday has not been granted. Granting ICRC access to POWs is an obligation of parties to conflict under the Geneva Conventions. — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) July 30, 2022



Однак окупанти відмовили Червоному Хресту, попри те, що надання МКЧХ доступу до військовополонених є обов’язком сторін конфлікту відповідно до Женевських конвенцій.

У пресслужбі додали, що вони продовжать шукати доступ до цих військовополонених і до всіх військовополонених у цьому міжнародному збройному конфлікті.

Нагадаємо, що вночі 31 липня Міноборони Росії заявило, що вони запросили експертів, фахівців з ООН і Червоного Хреста на місце теракту в Оленівці Донецької області.

Фото: Червоний Хрест