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Факты / Украина

Сотни сел на Херсонщине в критической ситуации, некоторые уничтожены полностью – ОВА

Анастасия Гевко, редактор ленты
херсонщина

В Херсонской области из-за боевых действий сотни сел оказались в критической ситуации, некоторые – уничтожены полностью.

Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщает Херсонская ОВА.

– На Херсонщине продолжаются активные боевые действия. В сотнях сел области ситуация критическая: разбиты дороги, уничтожены дома, школы, заминированы поля и реки, пожары в лесах, ранены и убиты мирные люди. Без света и воды некоторые села уже 5 месяцев, пенсии и соцвыплаты в таких селах люди не получают с марта, – говорится в сообщении. 

ОВА уточняет, что люди вынуждены бежать на неоккупированную территорию или в соседние села, из-за чего появились общины, где осталось жить до 10 человек, а некоторые села полностью уничтожены.

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Также уточняется, что область уже два месяца остается без связи украинских мобильных операторов. Работает только ведущий интернет, но трафик идет через соседнюю Россию, из-за чего большинство сервисов заблокированы и работают только с VPN.

Тем временем перекрытие движения по Антоновскому мосту привело к тому, что цены на продукты питания и средства гигиены в оккупированной части области выросли в 2-3 раза. 

– Оккупанты организовали платную паромную переправу, с помощью которой также перегоняют свою технику, – добавили в ОВА.

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Фото: Людмила Денісова 

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