Липень, 31 в 18:04

На Херсонщині через бойові дії сотні сіл опинилися у критичній ситуації, деякі – знищено повністю.

Про це у неділю, 31 липня, повідомляє Херсонська ОВА.

– На Херсонщині продовжуються активні бойові дії. У сотнях сіл області ситуація критична: розбито дороги, знищено будинки, школи, заміновано поля та річки, пожежі в лісах, поранено та вбито мирних людей. Без світла та води деякі села вже 5 місяців, пенсії та соцвиплати у таких селах люди не отримують із березня, – йдеться у повідомленні.

ОВА уточнює, що люди змушені втікати на неокуповану територію чи в сусідні села, через що з’явилися громади, де залишилося жити до 10 осіб, а деякі села повністю знищені.

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Також уточнюється, що область вже два місяці лишається без зв’язку українських мобільних операторів. Працює лише провідний інтернет, але трафік йде через сусідню Росію, через що більшість сервісів заблоковані та працюють лише з VPN.

Тим часом перекриття руху Антонівським мостом призвело до того, що ціни на продукти харчування та засоби гігієни в окупованій частині області зросли в 2-3 рази.

– Окупанти організували платну поромну переправу, за допомогою якої також переганяють свою техніку, – додали до ОВА.

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Фото: Людмила Денісова