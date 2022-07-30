Под Херсоном ВСУ уничтожили российские запасы боеприпасов и топлива

Июль, 30 в 15:09

В Херсонской области ночью Вооруженные силы Украины уничтожили российские запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов в Бериславском районе, а в Новой Каховке намного уменьшили вражеские запасы топлива и значительно усложнили логистику российской армии.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг. Согласно сообщению, украинские ракетно-артиллерийские подразделения усиленно контролируют огнем транспортные и логистические пути, на которые рассчитывает враг в своих стратегических планах.

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По данным ОК Юг, россияне пытаются вести боевые действия, пробуя найти способы восстановления логистических маршрутов РФ, подтягивания резервных сил, маневра войсками и средствами.