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Факти / Україна

Стамбул чекає перші судна із українським зерном 3 серпня – CNN

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Стамбул чекає перші судна із українським зерном 3 серпня – CNN
Фото: Depositphotos

Стамбул чекає на прибуття перших суден з українським зерном 3 серпня.

Про це повідомляє видання CNN Turk.

Зазначається, що рух суден із самого початку будуть відстежувати безпілотники та супутники.

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Очікується, що перше судно, що вийшло з українських портів, зайде до територіальних вод Туреччини 3 серпня.

Перший караван із продовольством складатиметься із 16 суден.

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29 липня заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що в портах Одеської області вантажаться перші судна з українським зерном, які були заблоковані в українських акваторіях з початку війни.

У Лівані затримали судно Лаодікея (Laodicea) під сирійським прапором, яке перевозило вкрадене з України зерно.

Раніше повідомлялося, що російські суховантажі Матрос Кошка та Матрос Пожинич із викраденим зерном загальною масою 54 тис. тонн 13 липня планували захід у порт Бейрут (Ліван). Проте ліванська влада заборонила їхнє розвантаження, тому РФ довелося перенаправити судна в Сирію, порти Латакія та Тартус.

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