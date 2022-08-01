Офис омбудсмена подтвердил принудительную депортацию более 5600 украинских детей в РФ

Август, 01 в 10:08

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в его офисе подтвердили принудительную депортацию более 5600 украинских детей в Российскую Федерацию. Однако он уточнил, что точную цифру установить невозможно.

– Что мы делаем? У нас есть примеры, когда в интересах ребенка мы обращались в суд для получения документов. Мы запускаем 1 августа вместе с Офисом президента, со всеми профильными центральными органами исполнительной власти онлайн-ресурс Дети войны, – сообщил он.

Омбудсмен утверждает, что хочет предоставить возможность онлайн обращаться в правоохранительные органы о депортации и розыске ребенка, чтобы люди могли получить актуальную информацию — на каком этапе находится дело по розыску.

– Также, кроме онлайна, на базе нашего офиса мы 1 августа планируем открыть общественную приемную, пространство для родственников, чьи дети оказались в подобной ситуации. Потому всех приглашаю, после 1 августа мы публично будем это делать, – отметил Лубинец.

Уполномоченный выразил уверенность, что на месте будет обеспечено присутствие Национальной полиции, представителей министерств, чтобы максимально быстро между собой согласовывать сценарий, варианты возвращения каждого конкретного ребенка в семью.

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– Цифры, на мой взгляд, шокируют. Это тысячи детей, но по каждому ребенку будет приниматься отдельное решение. У нас есть положительные примеры общения с оппонентами, когда они добровольно давали возможность вернуть ребенка, – утверждает омбудсмен.

Однако он подчеркнул, что также есть случаи, когда РФ упростила процедуру усыновления украинских детей, максимально усложняя тем самым задачу по их возвращению.