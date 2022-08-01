Серпень, 01 в 10:08

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що у його офісі підтвердили примусову депортацію понад 5600 українських дітей до Російської Федерації. Однак він уточнив, що точну цифру встановити неможливо.

– Що ми робимо? У нас є приклади, коли на користь дитини ми також зверталися до суду для отримання документів. Ми запускаємо 1 серпня разом з Офісом президента, з усіма профільними центральними органами виконавчої влади онлайн-ресурс Діти війни, – повідомив він.

Омбудсмен стверджує, що хоче надати можливість онлайн звертатися до правоохоронних органів щодо депортації та розшуку дитини, щоб люди могли отримати актуальну інформацію, як нині відбувається перебіг розшукової справи.

– Також, окрім онлайну, на базі нашого приміщення ми 1 серпня плануємо відкрити громадську приймальню, простір для родичів, чиї діти опинилися у подібній ситуації. Тому всіх запрошую, після 1 серпня ми публічно це робитимемо, – зазначив Лубінець.

Уповноважений висловив упевненість, що на місці буде забезпечена присутність Національної поліції, представників міністерств, щоб максимально швидко узгоджувати між собою сценарій, варіанти повернення кожної конкретної дитини в сім’ю.

Зараз дивляться

– Цифри, на мою думку, шокують. Це тисячі дітей, але по кожній дитині ухвалюватиметься окреме рішення. Ми маємо позитивні приклади спілкування з опонентами, коли вони добровільно давали можливість повернути дитину, – стверджує омбудсмен.

Однак він наголосив, що також є випадки, коли РФ спростила процедуру усиновлення українських дітей, максимально ускладнюючи завдання з їх повернення.