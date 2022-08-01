Серпень, 01 в 10:41

У СБУ повідомляють, що викрили плани Росії щодо псевдореферендуму на Херсонщині, за рахунок якого окупанти сподіваються легітимізувати примусове “приєднання” частини південної України до складу сусідньої Росії.

– Вони вже розробили концепцію підготовки до фейкового референдуму та визначили основні напрямки роботи із прив’язками до дат. Основну роль в організації та проведенні псевдореферендуму загарбники планують віддати прокремлівській організації “Волонтери за Росію”, повідомляє пресслужба відомства 1 серпня.

Як уточнюється, учасники організації під кураторством спецслужб Росії мають розосередитись у регіоні для імітації підтримки окупантів місцевими жителями, а також – для створення постановних сюжетів для РосТВ.

– Однак згідно з перехопленими ворожих матеріалів, колаборанти “доповідають” своїм російським керівникам про те, що херсонці не сприймають ідеї “приєднання”, здійснюють активний опір і чекають на звільнення регіону від агресорів, – йдеться у повідомленні.

Відомство наголошує, що СБУ вже ідентифікувала та встановила місцезнаходження всіх зрадників та їхніх координаторів із РФ, причетних до організації псевдореферендуму.

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Фото: Херсонці