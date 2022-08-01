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Факты / Украина

В Еленовке может состояться встреча омбудсменов Украины и России

Валентина Чорна, редактор ленты
В Еленовке может состояться встреча омбудсменов Украины и России
Фото: УНИАН

Встреча омбудсменов Украины и России возможна в оккупированной Еленовке Донецкой области, где погибли военнопленные.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что россияне рассматривают его запрос о посещении Еленовки и общении с ранеными украинскими пленными. Однако Лубинец не ожидает, что получит ответ в ближайшие дни.

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— Несмотря на заявления РФ, что якобы они предоставили доступ к месту трагедии в Оленевке представителям МККК и представителям мониторинговой миссии ООН, сегодня я получил от Международного комитета Красного креста ответ, что нет, им не предоставили такой доступ, — сказал омбудсмен.

По словам Лубинца, он получил сигнал, что РФ готова вернуть тела украинских героев, но “по окончании расследования”.

– На уточнение – сколько нужно времени для расследования – мы ответа пока не получили. Мы ждем, – добавил он.

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